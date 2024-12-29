29 декабря 2024

Глава украинского МИД призвал запретить поставки российского газа в ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сибига предлагает ЕС закупать СПГ из США
Сибига предлагает ЕС закупать СПГ из США Фото:

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в Европейский союз. Об этом он написал на своей странице в X.

«Неприемлемо. Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров», — заявил Сибига.

Ранее URA.RU сообщало, что в период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Поставки сжиженного природного газа выросли на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров.

Ранее компании Евросоюза уже призывали сохранить в 2025 году транзит российского газа. Такую декларацию они направили властям ЕС. Инициативу поддержали венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM и оператор газовой сети Eustream AS, также документ подписали представители Венгрии. Словакии, Австрии и Италии, передает «Национальная служба новостей».

Крмое того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украину может ждать серьезный конфликт, в случае если она откажется пропускать транзит российского газа через свои границы. Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину и рассчитывает на аналогичные действия в ответ, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в Европейский союз. Об этом он написал на своей странице в X. «Неприемлемо. Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров», — заявил Сибига. Ранее URA.RU сообщало, что в период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Поставки сжиженного природного газа выросли на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров. Ранее компании Евросоюза уже призывали сохранить в 2025 году транзит российского газа. Такую декларацию они направили властям ЕС. Инициативу поддержали венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM и оператор газовой сети Eustream AS, также документ подписали представители Венгрии. Словакии, Австрии и Италии, передает «Национальная служба новостей». Крмое того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украину может ждать серьезный конфликт, в случае если она откажется пропускать транзит российского газа через свои границы. Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину и рассчитывает на аналогичные действия в ответ, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...