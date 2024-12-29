Глава украинского МИД призвал запретить поставки российского газа в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал запретить импорт российского сжиженного газа в Европейский союз. Об этом он написал на своей странице в X.
«Неприемлемо. Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров», — заявил Сибига.
Ранее URA.RU сообщало, что в период с января по ноябрь текущего года Россия значительно увеличила объемы поставок газа в Евросоюз, достигнув отметки в 49,6 миллиарда кубометров. Поставки сжиженного природного газа выросли на 18,2 процента, до 19,3 миллиарда кубометров.
Ранее компании Евросоюза уже призывали сохранить в 2025 году транзит российского газа. Такую декларацию они направили властям ЕС. Инициативу поддержали венгерские MOL Uzbek Oil and Gas и MVM и оператор газовой сети Eustream AS, также документ подписали представители Венгрии. Словакии, Австрии и Италии, передает «Национальная служба новостей».
Крмое того, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Украину может ждать серьезный конфликт, в случае если она откажется пропускать транзит российского газа через свои границы. Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает Украину и рассчитывает на аналогичные действия в ответ, передает 360.ru.
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