Отдать долги и загадать желание: стали известны главные новогодние ритуалы пермяков

Главной новогодней традицией у мужчин стала раздача всех долгов. Пермячки чаще верят в приметы, связанные с предновогодней уборкой, украшением дома и избавлением от хлама. Результатами опроса с URA.RU поделился сервис SuperJob.
«По результатам опроса, 4 из 10 пермяков имеют традиции, приметы и ритуалы, которые обязательно нужно выполнить до наступления Нового года. Среди работающих новогодних примет назвали уборку, избавление от долгов, украшение елки и упаковку подарков», — сообщается в результатах исследования.
В первую очередь, пермяки приводят в порядок дом (20%). На втором месте примета, согласно которой нужно обязательно успеть отдать долги (13%). По 7% относят к обязательным ритуалам украшение елки и упаковку подарков, 5% спешат доделать запланированные дела, 4% будут выбрасывать ненужный хлам и составлять план на следующий год, а 3% упомянули традицию загадать желание в полночь.
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