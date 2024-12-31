В Крыжополе произошел взрыв, есть погибшие: что известно о происшествии

В украинском Крыжополе 31 декабря произошел взрыв. Погибло несколько человек. Об этом рассказала представитель ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская. По предварительным данным, причиной стала детонация ручной гранаты. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.
Первая информация о происшествии
Suspilne.media сообщает, что ЧП случилось около 12:00 по местному времени в кабинете руководителя одного из предприятий. По данным источника, бывший сотрудник компании зашел в комнату, тем самым спровоцировав детонацию.
Речь идет о предприятии ЧАО «Подолье». Известно, что компания занимается выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции.
Погибшие
Местные СМИ сообщают, что двое мужчин погибли сразу после взрыва — экс-сотрудник и начальник предприятия. Один из пострадавших скончался во время получения медицинской помощи. Еще один получил травмы и был госпитализирован для дальнейшего лечения.
Ход расследования
В Тульчинском районе после происшествия на место событий прибыли сотрудники следственно-оперативной группы областного управления и местной полиции. На месте также работают взрывотехники, выясняя обстоятельства произошедшего.
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