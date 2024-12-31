В Крыжополе произошел взрыв, есть погибшие

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На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото)
На месте происшествия работают спецслужбы (архивное фото) Фото:

В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в рабочем кабинете руководителя одного из местных предприятий, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает полиция региона на своем сайте.

«Полицейские Винницкой области работают на месте взрыва в Крыжополе. По предварительной информации, бывший работник предприятия вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — говорится в докладе полиции. Отмечается, что после взрыва оба мужчины погибли на месте.

Также стало известно, что в результате инцидента пострадали еще два человека, один из них умер во время оказания медицинской помощи. Причина взрыва пока не установлена, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.

31 декабря помимо Крыжополя в результате взрыва также пострадала Киевская область. В регионе работали ПВО, сообщает 360.ru.

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В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в рабочем кабинете руководителя одного из местных предприятий, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает полиция региона на своем сайте. «Полицейские Винницкой области работают на месте взрыва в Крыжополе. По предварительной информации, бывший работник предприятия вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — говорится в докладе полиции. Отмечается, что после взрыва оба мужчины погибли на месте. Также стало известно, что в результате инцидента пострадали еще два человека, один из них умер во время оказания медицинской помощи. Причина взрыва пока не установлена, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники. 31 декабря помимо Крыжополя в результате взрыва также пострадала Киевская область. В регионе работали ПВО, сообщает 360.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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