В Крыжополе произошел взрыв, есть погибшие

В поселке Крыжополь Винницкой области Украины произошел взрыв в рабочем кабинете руководителя одного из местных предприятий, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает полиция региона на своем сайте.
«Полицейские Винницкой области работают на месте взрыва в Крыжополе. По предварительной информации, бывший работник предприятия вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв», — говорится в докладе полиции. Отмечается, что после взрыва оба мужчины погибли на месте.
Также стало известно, что в результате инцидента пострадали еще два человека, один из них умер во время оказания медицинской помощи. Причина взрыва пока не установлена, на месте происшествия работают следователи, криминалисты и взрывотехники.
31 декабря помимо Крыжополя в результате взрыва также пострадала Киевская область. В регионе работали ПВО, сообщает 360.ru.
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