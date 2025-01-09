Челябинские ученые изобрели полезные бургеры

Ученые ЮУрГУ изобрели полезные бургеры из биоактивных веществ

Бургеры смогуть храниться до трех недель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска изобрели полезные бургеры, которые могут храниться до трех недель благодаря замене консервантов на натуральные биоактивные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы предлагаем использовать вместо консервантов натуральные антиоксиданты — экстракты розмарина, имбиря и мяты. Они не просто безопасны, но и полезны для организма, содержат витамины группы В. Кроме того все они — гипоалергены», — рассказал старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Зилолахон Оленева. По данным ученого, это позволит хранить бургеры не в морозильнике, а в обычном холодильнике до трех недель.

Ученые отмечают, что для приготовления мясных полуфабрикатов нужно применять консерванты, которыми чаще всего выступают синтетические пищевые добавки со знаком Е. Они разрешены в пищевой промышленности, но могут быть небезопасны — накапливаться в организме, вызывать онкологию или аллергию.

Натуральные антиоксиданты продлят срок хранения продуктов, способствуюя уничтожению или значительно подавлению активности хеликобактера, кишечной палочки, золотистого стафилококка, а также ряда других потенциально опасных патогенных бактерий. Технологией уже заинтересовались производители мяса, готовится патент с дальнейшим внедрением в производство.