Челябинские ученые изобрели полезные бургеры

Ученые ЮУрГУ изобрели полезные бургеры из биоактивных веществ
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Игроки ХК «Трактор» и Black Star Burger приготовили «Трактор» бургер с ребятами с инвалидностью. Челябинск, блэк стар, black star burger
Бургеры смогуть храниться до трех недель Фото:

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска изобрели полезные бургеры, которые могут храниться до трех недель благодаря замене консервантов на натуральные биоактивные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Мы предлагаем использовать вместо консервантов натуральные антиоксиданты — экстракты розмарина, имбиря и мяты. Они не просто безопасны, но и полезны для организма, содержат витамины группы В. Кроме того все они — гипоалергены», — рассказал старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Зилолахон Оленева. По данным ученого, это позволит хранить бургеры не в морозильнике, а в обычном холодильнике до трех недель.

Ученые отмечают, что для приготовления мясных полуфабрикатов нужно применять консерванты, которыми чаще всего выступают синтетические пищевые добавки со знаком Е. Они разрешены в пищевой промышленности, но могут быть небезопасны — накапливаться в организме, вызывать онкологию или аллергию.

Натуральные антиоксиданты продлят срок хранения продуктов, способствуюя уничтожению или значительно подавлению активности хеликобактера, кишечной палочки, золотистого стафилококка, а также ряда других потенциально опасных патогенных бактерий. Технологией уже заинтересовались производители мяса, готовится патент с дальнейшим внедрением в производство.

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Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) из Челябинска изобрели полезные бургеры, которые могут храниться до трех недель благодаря замене консервантов на натуральные биоактивные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Мы предлагаем использовать вместо консервантов натуральные антиоксиданты — экстракты розмарина, имбиря и мяты. Они не просто безопасны, но и полезны для организма, содержат витамины группы В. Кроме того все они — гипоалергены», — рассказал старший преподаватель кафедры «Технология и организация общественного питания» ЮУрГУ Зилолахон Оленева. По данным ученого, это позволит хранить бургеры не в морозильнике, а в обычном холодильнике до трех недель. Ученые отмечают, что для приготовления мясных полуфабрикатов нужно применять консерванты, которыми чаще всего выступают синтетические пищевые добавки со знаком Е. Они разрешены в пищевой промышленности, но могут быть небезопасны — накапливаться в организме, вызывать онкологию или аллергию. Натуральные антиоксиданты продлят срок хранения продуктов, способствуюя уничтожению или значительно подавлению активности хеликобактера, кишечной палочки, золотистого стафилококка, а также ряда других потенциально опасных патогенных бактерий. Технологией уже заинтересовались производители мяса, готовится патент с дальнейшим внедрением в производство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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