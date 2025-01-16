16 января 2025

Машины в хлам: в Закамске произошло массовое ДТП. Видео

Жители Перми сообщили о массовом ДТП в Закамске
© Служба новостей «URA.RU»
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К месту аварии прибыли экстренные службы
К месту аварии прибыли экстренные службы Фото:

В Перми возле остановки «Сочинская» поздно вечером 16 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. На месте пострадавшим потребовалась помощь медиков.

«Водитель Subaru выехал на полосу встречного движения. Он снес две машины и зацепил людей», — рассказали горожане. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми возле остановки «Сочинская» поздно вечером 16 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. На месте пострадавшим потребовалась помощь медиков. «Водитель Subaru выехал на полосу встречного движения. Он снес две машины и зацепил людей», — рассказали горожане. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком». Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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