К месту аварии прибыли экстренные службы
В Перми возле остановки «Сочинская» поздно вечером 16 января произошло ДТП с участием трех автомобилей. По словам очевидцев, от машин мало что осталось. На месте пострадавшим потребовалась помощь медиков.
«Водитель Subaru выехал на полосу встречного движения. Он снес две машины и зацепил людей», — рассказали горожане. Видео с места аварии опубликовано в telegram-канале «Пермь с огоньком».
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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