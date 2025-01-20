20 января 2025

Chiсken и «Лента» на пермском Компросе перестали работать круглосуточно

© Служба новостей «URA.RU»
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Обе точки находятся в одном здании
Обе точки находятся в одном здании Фото:

Chiсken и «Лента» в Перми временно отказались от круглосуточной работы. Кафе и сетевой магазин расположены в доме №11 на Комсомольском проспекте. Изменившийся график прокомментировали представители компаний.

«Ранее работавшая 24 часа точка продажи фаст-фуда сети Chicken сейчас открыта для посетителей с 08:00 до 24:00. Магазин „Лента“ работает с 07:00 до 23:00», — сообщили собеседники портала «В курсе.ру».

В принадлежащем компании «Алендвик» кафе рассказали о снижении активности клиентов. Зима является наиболее слабым сезоном по трафику в сравнении с летом. Вероятно, в будущем Chiсken вернется к прежнему режиму работы.

В «Ленте» связали корректировку с уровнем спроса. График изменили в целях повышения операционной эффективности магазина.

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Chiсken и «Лента» в Перми временно отказались от круглосуточной работы. Кафе и сетевой магазин расположены в доме №11 на Комсомольском проспекте. Изменившийся график прокомментировали представители компаний. «Ранее работавшая 24 часа точка продажи фаст-фуда сети Chicken сейчас открыта для посетителей с 08:00 до 24:00. Магазин „Лента“ работает с 07:00 до 23:00», — сообщили собеседники портала «В курсе.ру». В принадлежащем компании «Алендвик» кафе рассказали о снижении активности клиентов. Зима является наиболее слабым сезоном по трафику в сравнении с летом. Вероятно, в будущем Chiсken вернется к прежнему режиму работы. В «Ленте» связали корректировку с уровнем спроса. График изменили в целях повышения операционной эффективности магазина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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