Chiсken и «Лента» на пермском Компросе перестали работать круглосуточно

Chiсken и «Лента» в Перми временно отказались от круглосуточной работы. Кафе и сетевой магазин расположены в доме №11 на Комсомольском проспекте. Изменившийся график прокомментировали представители компаний.
«Ранее работавшая 24 часа точка продажи фаст-фуда сети Chicken сейчас открыта для посетителей с 08:00 до 24:00. Магазин „Лента“ работает с 07:00 до 23:00», — сообщили собеседники портала «В курсе.ру».
В принадлежащем компании «Алендвик» кафе рассказали о снижении активности клиентов. Зима является наиболее слабым сезоном по трафику в сравнении с летом. Вероятно, в будущем Chiсken вернется к прежнему режиму работы.
В «Ленте» связали корректировку с уровнем спроса. График изменили в целях повышения операционной эффективности магазина.
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