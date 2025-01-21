Челябинцы не хотят работать в торговле и страховании

22 января 2025 в 12:04 Размер текста - 17 +

Активность соискателей из Челябинской области в 2024 году увеличилась на 26% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинской области не хотят работать в розничной торговле и страховании. За год интерес к сферам со стороны соискателей снизился на 16% и 4%, соответственно. Об этом 22 января URA.RU рассказали аналитики HeadHunter. «Активность соискателей из Челябинской области в 2024 году увеличилась на 26%. Но снизился интерес к работе в сферах „Розничная торговля“ (—16% резюме год к году) и „Страхование“ (—4%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы. Самый высокий интерес соискатели проявляли к трудоустройству в направлениях: «Рабочий персонал» (21%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%). Наиболее заметный приток кадров зафиксирован в сферах «Автомобильный бизнес» (+58%), «Рабочий персонал» (+41%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+35%). Спрос на персонал в Челябинской области за год вырос на 24%. Самый высокий спрос отмечен в направлениях: «Рабочий персонал» (26%), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%). Также у челябинских компаний существенно выросла потребность в специалистах из сфер «Административный персонал» (+51%), «Розничная торговля» (+37%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+33%). Кадровики в Челябинске призвали отказаться от практики загружать рабочий персонал до изнеможения. Это поможет снизить текучесть кадров и предотвратит выгорание сотрудников, считает директор по рекрутингу ZeBrains Павел Сизов. Побеждать в борьбе за человеческие ресурсы в условиях дефицита кадров можно только с помощью грамотного менеджмента, пояснил URA.RU Сизов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинской области не хотят работать в розничной торговле и страховании. За год интерес к сферам со стороны соискателей снизился на 16% и 4%, соответственно. Об этом 22 января URA.RU рассказали аналитики HeadHunter. «Активность соискателей из Челябинской области в 2024 году увеличилась на 26%. Но снизился интерес к работе в сферах „Розничная торговля“ (—16% резюме год к году) и „Страхование“ (—4%)», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы. Самый высокий интерес соискатели проявляли к трудоустройству в направлениях: «Рабочий персонал» (21%), «Продажи, обслуживание клиентов» (17%), «Транспорт, логистика, перевозки» (15%). Наиболее заметный приток кадров зафиксирован в сферах «Автомобильный бизнес» (+58%), «Рабочий персонал» (+41%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+35%). Спрос на персонал в Челябинской области за год вырос на 24%. Самый высокий спрос отмечен в направлениях: «Рабочий персонал» (26%), «Продажи, обслуживание клиентов» (20%), «Производство, сервисное обслуживание» (19%). Также у челябинских компаний существенно выросла потребность в специалистах из сфер «Административный персонал» (+51%), «Розничная торговля» (+37%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+33%). Кадровики в Челябинске призвали отказаться от практики загружать рабочий персонал до изнеможения. Это поможет снизить текучесть кадров и предотвратит выгорание сотрудников, считает директор по рекрутингу ZeBrains Павел Сизов. Побеждать в борьбе за человеческие ресурсы в условиях дефицита кадров можно только с помощью грамотного менеджмента, пояснил URA.RU Сизов.