23 января 2025

В Челябинске отменили мюзикл театра Гладкова «Бременские музыканты»

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Причина отмены мюзикла «Бременские музыканты» не указывалась
Причина отмены мюзикла «Бременские музыканты» не указывалась Фото:

В Челябинске отменен мюзикл Музыкального Театра композитора Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», который был запланирован на 5 февраля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Мюзикл театра Г. Гладкова „Бременские музыканты“, запланированный на 5 февраля 2025 года, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте.

Артисты театра должны были представить на челябинской сцене историю знакомства Трубадура и принцессы, исполнив песни. Создатели мюзикла «Бременские музыканты» сохранили в постановке веселье мультфильма, а также продумали сюжет специально для сценической версии. Ранее мероприятие было перенесено с 29 октября 2024 года на февраль.

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В Челябинске отменен мюзикл Музыкального Театра композитора Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», который был запланирован на 5 февраля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс. «Мюзикл театра Г. Гладкова „Бременские музыканты“, запланированный на 5 февраля 2025 года, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте. Артисты театра должны были представить на челябинской сцене историю знакомства Трубадура и принцессы, исполнив песни. Создатели мюзикла «Бременские музыканты» сохранили в постановке веселье мультфильма, а также продумали сюжет специально для сценической версии. Ранее мероприятие было перенесено с 29 октября 2024 года на февраль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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