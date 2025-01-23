В Челябинске отменили мюзикл театра Гладкова «Бременские музыканты»

В Челябинске отменен мюзикл Музыкального Театра композитора Геннадия Гладкова «Бременские музыканты», который был запланирован на 5 февраля. Об этом сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«Мюзикл театра Г. Гладкова „Бременские музыканты“, запланированный на 5 февраля 2025 года, отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства», — сообщили на сайте.
Артисты театра должны были представить на челябинской сцене историю знакомства Трубадура и принцессы, исполнив песни. Создатели мюзикла «Бременские музыканты» сохранили в постановке веселье мультфильма, а также продумали сюжет специально для сценической версии. Ранее мероприятие было перенесено с 29 октября 2024 года на февраль.
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