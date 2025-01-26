Власти нашли нарушения в магазинах сети «Красное & белое» в Челябинске

Челябинские власти нашли нарушения в гипермаркетах «Красное и белое» по шести адресам. Баннеры, размещенные на зданиях, не соответствовали дизайн-коду. Об этом на аппаратном совещании 27 января сообщил исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин.
«Мы выявили нарушения в нашем районе по дизайн-коду по шести адресам в магазинах „Красное и белое“. Баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер», — сообщил Матыгин.
Как сообщил Матыгин, после проведенной на прошлой неделе проверки в Курчатовском районе, было обнаружено, что баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер почти вдвое. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Красное и белое». Ответ будет опубликован позже.
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