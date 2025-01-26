26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Власти нашли нарушения в магазинах сети «Красное & белое» в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, красное белое
Баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер Фото:

Челябинские власти нашли нарушения в гипермаркетах «Красное и белое» по шести адресам. Баннеры, размещенные на зданиях, не соответствовали дизайн-коду. Об этом на аппаратном совещании 27 января сообщил исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин.

«Мы выявили нарушения в нашем районе по дизайн-коду по шести адресам в магазинах „Красное и белое“. Баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер», — сообщил Матыгин.

Как сообщил Матыгин, после проведенной на прошлой неделе проверки в Курчатовском районе, было обнаружено, что баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер почти вдвое. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Красное и белое». Ответ будет опубликован позже.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские власти нашли нарушения в гипермаркетах «Красное и белое» по шести адресам. Баннеры, размещенные на зданиях, не соответствовали дизайн-коду. Об этом на аппаратном совещании 27 января сообщил исполняющий обязанности главы Курчатовского района Константин Матыгин. «Мы выявили нарушения в нашем районе по дизайн-коду по шести адресам в магазинах „Красное и белое“. Баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер», — сообщил Матыгин. Как сообщил Матыгин, после проведенной на прошлой неделе проверки в Курчатовском районе, было обнаружено, что баннеры, размещенные на зданиях, превышали допустимый размер почти вдвое. URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Красное и белое». Ответ будет опубликован позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...