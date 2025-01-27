Синоптики объявили «земляничную зиму» в Москве: что это значит и какой будет погода

В начале февраля в Москве и Московской области ожидается очень теплая погода, температура воздуха может превысить климатическую норму на 10-11 градусов, сообщили синоптики Гидрометцентра. Они назвали эту зиму в регионе столицы «земляничной».
«Синоптики Гидрометцентра предсказали, что предстоящий февраль в Москве и Подмосковье начнется с более теплой погоды, чем обычно... Ожидается, что температурные показатели превысят климатическую норму на 10-11 градусов... По словам специалистов, нынешняя зима в столичном регионе оправдывает свое неофициальное название — „земляничная“», — пишет «Взгляд».
Аномальная погода может привести к обновлению суточных температурных рекордов, сделав февраль 2025 года одним из самых теплых в истории столицы. Специалисты Гидрометцентра отмечают, что причиной такого повышения температур является активное западно-восточное движение воздушных масс, которое способствует удержанию тепла в регионе Центральной России.
Ожидается, что средняя температура в феврале повысится на несколько градусов, при этом будут наблюдаться редкие заморозки, резкие колебания температур и обильные осадки. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, а также другие эксперты подтверждают этот прогноз. Они описывают предстоящий месяц как сумасшедший. Подробнее о прогнозе на зиму — в материале URA.RU.
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