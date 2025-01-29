В Челябинске закрывается единственный ресторан местной сети пиццерий

В Челябинске сеть пиццерий «Тетя Полли» закрывает последний ресторан. Как сообщили URA.RU в заведении, филиалы в виде корнеров в гастропарках развлекательного центров «Мегаполис» и «Фокус» продолжат работать в обычном режиме.
«Закрывается только ресторан. Филиал продолжает свою работу до 2 февраля», — сообщили URA.RU в заведении. Точки сети останутся в гастрономических пространствах «Фокуса» и «Мегаполиса».
Согласно сайту «Авито», помещение ресторана выставлено на аренду за 130 тысяч рублей в месяц. Предложение актуально для арендаторов с начала января.
Заведения под брендом «Тетя Полли» существуют в Челябинске с 2015 года. Филиалы неоднократно переезжали, а на действующем адресе семейный ресторан расположился в 2021 году. Также у «Тети Полли» действовала пекарня в пригороде Челябинска — Кременкульском поселении.
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