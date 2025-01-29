В 2024 году бизнес-туристы стали в 1,5 раза чаще приезжать в Магнитогорск

Россияне в 2024 году стали в 1,5 раза чаще бывать в Магнитогорске (Челябинская область) с рабочими целями. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании МТС, город выбился на второе место в стране по динамике делового интереса к себе.
«Более чем в полтора раза выросло количество гостей из разных регионов страны, посещающих Магнитогорск с целью командировок. Город по этому показателю занял второе место. Тройку лидеров по увеличению числа деловых поездок возглавил Новый Уренгой. Замыкает список призеров Москва», — уточнили URA.RU в МТС.
Исследование, проведенное платформой Bronevik, также показало, что общее количество деловых путешествий по России увеличилось на 30% по сравнению с 2023 годом. Особенно заметен рост интереса к бюджетным вариантам размещения, что связано с оптимизацией расходов на командировки со стороны компаний.
По количеству деловых бронирований по итогам года топ городов-лидеров сохранил прежнюю конфигурацию. Больше всего бизнес-туристов посетили Москву (14% от всех заказов), Санкт-Петербург (7%) и Екатеринбург (2%).
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