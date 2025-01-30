В Санкт-Петербурге сокращается число банковских отделений

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На начало 2025 года в Петербурге функционирует 820 точек банковского обслуживания, что на 82 офиса меньше предыдущего года
На начало 2025 года в Петербурге функционирует 820 точек банковского обслуживания, что на 82 офиса меньше предыдущего года Фото:

В Санкт-Петербурге наблюдается значительное сокращение числа банковских отделений. На начало 2025 года в городе функционирует 820 точек банковского обслуживания, что на 82 офиса меньше по сравнению с предыдущим годом.

«По оценке „ДП“, плотность банковских отделений снизилась за год с 1,6 до 1,46 на 10 тыс. жителей города. Ещё пару лет назад кредитные организации утверждали, что сокращение сетей — это неизбежный процесс из –за повсеместной цифровизации», — сообщает «Деловой Петербург». Сделки по слиянию и поглощению также способствуют сокращению числа отделений. Это связано с необходимостью оптимизации сети после объединения банков, чтобы избежать дублирования функций.

Несмотря на общий тренд на сокращение, некоторые банки, такие как Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург», сохраняют прежнее количество отделений. Также в городе появляются новые игроки, например, банк «Ноосфера» и другие региональные кредитные организации. Банки стали активнее открывать офисы не в центре, а в спальных районах и пригородах, что позволяет сократить расходы на аренду и быть ближе к клиентам. Развитие инфраструктуры наблюдается и в Ленинградской области. Увеличивается количество мобильных офисов, которые позволяют оказывать базовые услуги в местах с высокой проходимостью без необходимости поддержания полноценных отделений.

Эксперты предсказывают продолжение тренда на сокращение классических банковских сетей и трансформацию офисов в небольшие пространства с ограниченным набором услуг, где основной упор делается на самообслуживание и использование банкоматов.

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В Санкт-Петербурге наблюдается значительное сокращение числа банковских отделений. На начало 2025 года в городе функционирует 820 точек банковского обслуживания, что на 82 офиса меньше по сравнению с предыдущим годом. «По оценке „ДП“, плотность банковских отделений снизилась за год с 1,6 до 1,46 на 10 тыс. жителей города. Ещё пару лет назад кредитные организации утверждали, что сокращение сетей — это неизбежный процесс из –за повсеместной цифровизации», — сообщает «Деловой Петербург». Сделки по слиянию и поглощению также способствуют сокращению числа отделений. Это связано с необходимостью оптимизации сети после объединения банков, чтобы избежать дублирования функций. Несмотря на общий тренд на сокращение, некоторые банки, такие как Газпромбанк и банк «Санкт-Петербург», сохраняют прежнее количество отделений. Также в городе появляются новые игроки, например, банк «Ноосфера» и другие региональные кредитные организации. Банки стали активнее открывать офисы не в центре, а в спальных районах и пригородах, что позволяет сократить расходы на аренду и быть ближе к клиентам. Развитие инфраструктуры наблюдается и в Ленинградской области. Увеличивается количество мобильных офисов, которые позволяют оказывать базовые услуги в местах с высокой проходимостью без необходимости поддержания полноценных отделений. Эксперты предсказывают продолжение тренда на сокращение классических банковских сетей и трансформацию офисов в небольшие пространства с ограниченным набором услуг, где основной упор делается на самообслуживание и использование банкоматов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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