Лидеру Украины Владимиру Зеленскому следует остановиться ради своего народа, вновь преклонить колени и извиниться за собственные ошибки, а не давать громкие заявление о ядерном оружии. Так на слова главы Украины о ядерном оружии, с критикой отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сейчас вместо того чтобы остановиться во имя собственных людей, которые верили Зеленскому, перед которыми он вставал на колени, перед которыми, стоя на коленях, просил прощения за ошибки других людей, вместо того чтобы сейчас, возможно, встать еще раз на колени, извиниться не за ошибки Порошенко, а за свои собственные – не ошибки, а преступления, – он начинает делать заявления относительно ядерного оружия", – выразила недовольство Захарова в эфире радио Sputnik. По её словам, подобные заявления украинского лидера показывают его "маниакальную сущность".
Признание ошибок и бесперспективности политики не входит в планы украинского лидера, объясняет МИД РФ, вместо этого украинские граждане сталкиваются с ужесточением мер, таких как понижение возраста мобилизации, что уже активно обсуждается общественностью. "Признание собственной неправоты, тупиковости – не на повестке. В этот котел кидаются граждане Украины, в этот же котел идет снижение возраста мобилизации на Украине, это реальность, которая вот уже сейчас обсуждается всеми, и очевидно, что они идут этим путем. Сюда же идут заявления о ядерном оружии, потому что иначе надо признать тупиковость того, где они находятся, и всей этой идеологии", – подчеркнула Мария Захарова.
Ранее МИД РФ Мария Захарова высмеяла заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы присутствующем у российского лидера Владимира Путина страхе перед прямыми переговорами. Она ответила на слова главы Украины анекдотом про маленькую моль.
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