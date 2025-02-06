Фляжка настойки и мидии в белом вине: что готовят рестораны Екатеринбурга на 14 февраля

Рестораны Екатеринбурга готовят особые ужины на День всех влюбленных

07 февраля 2025 в 11:42 Размер текста - 17 +

Неограниченное количество мидий можно будет съесть в одном заведении Екатеринбурга Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В преддверии Дня всех влюбленных рестораны Екатеринбурга готовят специальные ужины для своих гостей. В основном акцент делают на мясе или рыбе, но их подадут в необычных интерпретациях. Какие интересные сеты и ужины предлагают заведения на 14 февраля — в обзоре URA.RU. CUCINA Ресторан в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg 14 февраля проведет специальный ужин в честь Дня всех влюбленных. Гостей ждут винное казино, фруктовое фондю из бельгийского темного шоколада, ассорти десертов и живой вокал весь вечер. Предусмотрен шведский стол, где можно найти вителло тоннато, мезе, мидии в белом вине, французский жульен с уткой и напитки из Тосканы. Начало мероприятия в 19:00, гостей ждут до 22:00, стоимость билета — 7500 рублей с персоны. Forest В заведении можно заранее заказать сладкий презент для второй половинки. На выбор два варианта: небольшое красное сердце — муссовое пирожное со свежей клубникой внутри, или бенто-торт «Сердце» — медовик с брусничной начинкой. К 14 февраля также привезут свежие устрицы «Розовая Джоли». «Гады, крабы и вино» В ресторане устроят особый ужин с розовыми винами — игристыми, тихими, сладкими, их подберет сомелье Анастасия Прудникова. За гастрономическую часть отвечает шеф-повар Рустам Гимадутдинов. В меню будут устрица «Розовая Джоли» с тартаром из клубники, соусом юдзу и базиликом, гребешок с трюфельным понзу и малиной, ломтики картофеля, пропитанные сливками (картофельное паве), с тартаром из говядины и фуа-гра, карпаччо из цветной капусты с муссом из артишоков и хамоном из утки, тунец в тесте (веллингтон) и десерт «Красный бархат». За участие одному человеку придется отдать 7000 рублей, ужин пройдет 13 февраля в 19:00. SCUBA 13 февраля в рыбном ресторане проведут камерный ужин. Шеф-повар Вячеслав Бондин подготовил четыре особых блюда: запеченные устрицы с соусом из ферментированных бобов и креветочным сливочным маслом, стейк из палтуса с тартаром из цукини, мятым авокадо и песто из трав, длинный эклер с глазированным угрем, творожным муссом и японскими огурцами, десерт «Павлова» с текстурами вишни. Посетителям также предложат три авторских коктейля на выбор. Посетить ужин можно за 3900 рублей с человека, начало в 19:30. Custo Еще одно место для любителей рыбы и морских гадов подготовило особые блюда. Например, в День всех влюбленных в Custo можно попробовать аранчини с креветкой, роллы татаки с лососем и угрем, десерт «Свеча» и коктейли «Море любви для нее» и «Море любви для него», либо заказать сет. Каждое блюдо оплачивается отдельно. Bukowski Grill Для любителей мяса тоже найдется свое меню. Например, в ресторане подготовили сет на двоих за 2000 рублей: бургер для нее — «Шанхайская цыпа», для него — «Буковски», а еще предложат фляжку настойки и вручат мешочек с подарком. «Стейк-Хаус» Шеф-повар Игорь Шершнев подготовил специальный сет за 3500 рублей. Угощать будут крудо из сибаса с лимонным песто, филе миньон с грибной пастой орзо и десертом «Дубайский шоколад». Дополнительно можно заказать вино. Специальное меню доступно с 12:00. NEONI 14 февраля с 12:00 в ресторане подают морское плато с устрицами, морскими ежами, гребешками и лососем, три вида тартара — из тунца, угря и лосося, пекинскую утку и шкатулку десертов, внутри брауни, мисо-печенье, моти, хлопковый чизкейк, гранита, фрукты, крем-тонка и малина. Блюда доступны лишь один день, каждая позиция оплачивается отдельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня всех влюбленных рестораны Екатеринбурга готовят специальные ужины для своих гостей. В основном акцент делают на мясе или рыбе, но их подадут в необычных интерпретациях. Какие интересные сеты и ужины предлагают заведения на 14 февраля — в обзоре URA.RU. Ресторан в отеле Hyatt Regency Ekaterinburg 14 февраля проведет специальный ужин в честь Дня всех влюбленных. Гостей ждут винное казино, фруктовое фондю из бельгийского темного шоколада, ассорти десертов и живой вокал весь вечер. Предусмотрен шведский стол, где можно найти вителло тоннато, мезе, мидии в белом вине, французский жульен с уткой и напитки из Тосканы. Начало мероприятия в 19:00, гостей ждут до 22:00, стоимость билета — 7500 рублей с персоны. В заведении можно заранее заказать сладкий презент для второй половинки. На выбор два варианта: небольшое красное сердце — муссовое пирожное со свежей клубникой внутри, или бенто-торт «Сердце» — медовик с брусничной начинкой. К 14 февраля также привезут свежие устрицы «Розовая Джоли». В ресторане устроят особый ужин с розовыми винами — игристыми, тихими, сладкими, их подберет сомелье Анастасия Прудникова. За гастрономическую часть отвечает шеф-повар Рустам Гимадутдинов. В меню будут устрица «Розовая Джоли» с тартаром из клубники, соусом юдзу и базиликом, гребешок с трюфельным понзу и малиной, ломтики картофеля, пропитанные сливками (картофельное паве), с тартаром из говядины и фуа-гра, карпаччо из цветной капусты с муссом из артишоков и хамоном из утки, тунец в тесте (веллингтон) и десерт «Красный бархат». За участие одному человеку придется отдать 7000 рублей, ужин пройдет 13 февраля в 19:00. 13 февраля в рыбном ресторане проведут камерный ужин. Шеф-повар Вячеслав Бондин подготовил четыре особых блюда: запеченные устрицы с соусом из ферментированных бобов и креветочным сливочным маслом, стейк из палтуса с тартаром из цукини, мятым авокадо и песто из трав, длинный эклер с глазированным угрем, творожным муссом и японскими огурцами, десерт «Павлова» с текстурами вишни. Посетителям также предложат три авторских коктейля на выбор. Посетить ужин можно за 3900 рублей с человека, начало в 19:30. Еще одно место для любителей рыбы и морских гадов подготовило особые блюда. Например, в День всех влюбленных в Custo можно попробовать аранчини с креветкой, роллы татаки с лососем и угрем, десерт «Свеча» и коктейли «Море любви для нее» и «Море любви для него», либо заказать сет. Каждое блюдо оплачивается отдельно. Для любителей мяса тоже найдется свое меню. Например, в ресторане подготовили сет на двоих за 2000 рублей: бургер для нее — «Шанхайская цыпа», для него — «Буковски», а еще предложат фляжку настойки и вручат мешочек с подарком. Шеф-повар Игорь Шершнев подготовил специальный сет за 3500 рублей. Угощать будут крудо из сибаса с лимонным песто, филе миньон с грибной пастой орзо и десертом «Дубайский шоколад». Дополнительно можно заказать вино. Специальное меню доступно с 12:00. 14 февраля с 12:00 в ресторане подают морское плато с устрицами, морскими ежами, гребешками и лососем, три вида тартара — из тунца, угря и лосося, пекинскую утку и шкатулку десертов, внутри брауни, мисо-печенье, моти, хлопковый чизкейк, гранита, фрукты, крем-тонка и малина. Блюда доступны лишь один день, каждая позиция оплачивается отдельно.