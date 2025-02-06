Челябинцев наказали за отказ заботиться о своих питомцах

Жители Брединского района (Челябинская область) получили предупреждения, поскольку недостаточно хорошо заботились о домашних питомцах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, владельцы собак и кошек не вакцинировали их от бешенства.
«Россельхознадзор объявил предостережения шестерым жителям Брединского района за отказ от вакцинации собак и кошек против бешенства. В 2025 году в регионе уже зарегистрировали шесть случаев бешенства у животных», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Предостережения получили жители поселков Княжеский, Заозерный и Атамановский. Жалобу на владельцев животных подал начальник брединской ветстанции.
Уклонение от вакцинации является нарушением закона РФ «О ветеринарии». Россельхознадзор напомнил, что игнорирование требований может привести к распространению бешенства, что смертельно опасно как для животных, так и для людей.
В 2024 году от этого опасного вирусного заболевания погибло 58 животных различных видов. Единственным средством профилактики бешенства является вакцинация.
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