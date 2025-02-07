РПН проверит завод «Смак» в Екатеринбурге, где разбросали по полу хлеб

Роспотребнадзор проверяет информацию по факту разлетевшихся по Сети фото с нарушениями санитарных норм на предприятии «Смак» в Екатеринбурге. По ее результатам санврачи могут начать расследование, сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«У хозяйствующего субъекта запрошены пояснения по фактам, представленным на фото. Ситуация находится на контроле», — говорится в посте.
Сейчас в соцсетях распространяются фотографии с завода «Смак», где батоны лежат кучами на полу, в упаковке и без. Сортировкой занимаются рабочие из Африки прямо в уличной обуви. Управляющий директор предприятия Владимир Кудинов поделился с URA.RU, что фотографии реальные и объяснил их значения.
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