РПН проверит завод «Смак» в Екатеринбурге, где разбросали по полу хлеб

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория Роспотребнадзора Свердловской области. Екатеринбург, биологическая опасность, вирус
Заводу грозит проверка санврачей Фото:

Роспотребнадзор проверяет информацию по факту разлетевшихся по Сети фото с нарушениями санитарных норм на предприятии «Смак» в Екатеринбурге. По ее результатам санврачи могут начать расследование, сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«У хозяйствующего субъекта запрошены пояснения по фактам, представленным на фото. Ситуация находится на контроле», — говорится в посте.

Сейчас в соцсетях распространяются фотографии с завода «Смак», где батоны лежат кучами на полу, в упаковке и без. Сортировкой занимаются рабочие из Африки прямо в уличной обуви. Управляющий директор предприятия Владимир Кудинов поделился с URA.RU, что фотографии реальные и объяснил их значения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор проверяет информацию по факту разлетевшихся по Сети фото с нарушениями санитарных норм на предприятии «Смак» в Екатеринбурге. По ее результатам санврачи могут начать расследование, сообщает официальный telegram-канал ведомства. «У хозяйствующего субъекта запрошены пояснения по фактам, представленным на фото. Ситуация находится на контроле», — говорится в посте. Сейчас в соцсетях распространяются фотографии с завода «Смак», где батоны лежат кучами на полу, в упаковке и без. Сортировкой занимаются рабочие из Африки прямо в уличной обуви. Управляющий директор предприятия Владимир Кудинов поделился с URA.RU, что фотографии реальные и объяснил их значения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...