Челябинский спортсмен поучаствовал в соревнованиях по пощечинам в ОАЭ. Видео

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Вильданов также занимался боксом и другими видами боевых искусств
Вильданов также занимался боксом и другими видами боевых искусств Фото:

Спортсмен Денис Вильданов из Челябинска принял участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Турнир проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в нем он потерпел поражение. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях.

«К сожалению дебют в Power Slap, как говорится первый блин комом. Вернемся сильнее и сделаем работу над ошибками. Спасибо всем кто помог мне оказаться в данной организации. Без вашей помощи этого бы не было», — написал Вильданов на странице во «ВКонтакте».

От ударов соперника — Дейне Вернсиса челябинец получил сотрясение мозга и сломанный нос. После удара Вильданова Вернс оказался в нокдауне. В соцсетях стронгмэн также рассказал, что президент UFC Дэйн Уайт опубликовал его поединок у себя на странице. Видео набрало шесть миллионов просмотров.

Power Slap — это спортивное соревнование, где участники поочередно бьют друг друга открытой ладонью по лицу. Основная цель — нокаутировать соперника. Удары наносятся стоя, без защиты, в специально отведенной зоне. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, либо, при отсутствии нокаута, решением судей.

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Спортсмен Денис Вильданов из Челябинска принял участие в соревнованиях лиги Power Slap компании UFC, на которых участники дают друг другу пощечины. Турнир проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), в нем он потерпел поражение. Об этом Вильданов сообщил на своей странице в соцсетях. «К сожалению дебют в Power Slap, как говорится первый блин комом. Вернемся сильнее и сделаем работу над ошибками. Спасибо всем кто помог мне оказаться в данной организации. Без вашей помощи этого бы не было», — написал Вильданов на странице во «ВКонтакте». От ударов соперника — Дейне Вернсиса челябинец получил сотрясение мозга и сломанный нос. После удара Вильданова Вернс оказался в нокдауне. В соцсетях стронгмэн также рассказал, что президент UFC Дэйн Уайт опубликовал его поединок у себя на странице. Видео набрало шесть миллионов просмотров. Power Slap — это спортивное соревнование, где участники поочередно бьют друг друга открытой ладонью по лицу. Основная цель — нокаутировать соперника. Удары наносятся стоя, без защиты, в специально отведенной зоне. Победа достигается нокаутом, техническим нокаутом, либо, при отсутствии нокаута, решением судей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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