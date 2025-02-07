07 февраля 2025

Мэр: строить метро в Екатеринбурге помогут девелоперы

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , метрополитен, метро, поезд, подвижной состав, пассажиры в метро
Метро в Екатеринбурге не расширяется с 2012 года Фото:

К строительству новых станций метро в Екатеринбурге привлекут девелоперов, анонсировал URA.RU мэр Алексей Орлов. Обозначив, что они — едва ли не ключевые интересанты проекта.

Орлов подтвердил ранее публиковавшуюся URA.RU информацию о переговорах с правительством РФ по поводу финансирования работ по созданию второй линии подземки. «Губернатор этим занимается, мы занимаемся, вопросы земельные решаем, переговоры ведем с потенциальными инвесторами, потому что мы все понимаем, что [новые] станции — это хороший и транспортный узел с точки зрения коммерции, очень привлекательные точки для девелоперов, которые ведут активное жилищное строительство. Это [создание новых линий метро] — общая задача», — отметил Орлов.

Он также обозначил, что «в тему погружены все крупные девелоперы». «Мы исходя из их планов и готовили [новую] концепцию прокладки линий», — подчеркнул мэр.

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Эту новую концепцию губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ.

Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.

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К строительству новых станций метро в Екатеринбурге привлекут девелоперов, анонсировал URA.RU мэр Алексей Орлов. Обозначив, что они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Орлов подтвердил ранее публиковавшуюся URA.RU информацию о переговорах с правительством РФ по поводу финансирования работ по созданию второй линии подземки. «Губернатор этим занимается, мы занимаемся, вопросы земельные решаем, переговоры ведем с потенциальными инвесторами, потому что мы все понимаем, что [новые] станции — это хороший и транспортный узел с точки зрения коммерции, очень привлекательные точки для девелоперов, которые ведут активное жилищное строительство. Это [создание новых линий метро] — общая задача», — отметил Орлов. Он также обозначил, что «в тему погружены все крупные девелоперы». «Мы исходя из их планов и готовили [новую] концепцию прокладки линий», — подчеркнул мэр. Эту новую концепцию губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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