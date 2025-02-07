Мэр: строить метро в Екатеринбурге помогут девелоперы

08 февраля 2025 в 13:55 Размер текста - 17 +

Метро в Екатеринбурге не расширяется с 2012 года Фото: Илья Московец © URA.RU К строительству новых станций метро в Екатеринбурге привлекут девелоперов, анонсировал URA.RU мэр Алексей Орлов. Обозначив, что они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Орлов подтвердил ранее публиковавшуюся URA.RU информацию о переговорах с правительством РФ по поводу финансирования работ по созданию второй линии подземки. «Губернатор этим занимается, мы занимаемся, вопросы земельные решаем, переговоры ведем с потенциальными инвесторами, потому что мы все понимаем, что [новые] станции — это хороший и транспортный узел с точки зрения коммерции, очень привлекательные точки для девелоперов, которые ведут активное жилищное строительство. Это [создание новых линий метро] — общая задача», — отметил Орлов. Он также обозначил, что «в тему погружены все крупные девелоперы». «Мы исходя из их планов и готовили [новую] концепцию прокладки линий», — подчеркнул мэр. Новость по теме Куйвашев запустил переговоры о строительстве метро в Екатеринбурге: инсайд с секретных встреч Эту новую концепцию губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К строительству новых станций метро в Екатеринбурге привлекут девелоперов, анонсировал URA.RU мэр Алексей Орлов. Обозначив, что они — едва ли не ключевые интересанты проекта. Орлов подтвердил ранее публиковавшуюся URA.RU информацию о переговорах с правительством РФ по поводу финансирования работ по созданию второй линии подземки. «Губернатор этим занимается, мы занимаемся, вопросы земельные решаем, переговоры ведем с потенциальными инвесторами, потому что мы все понимаем, что [новые] станции — это хороший и транспортный узел с точки зрения коммерции, очень привлекательные точки для девелоперов, которые ведут активное жилищное строительство. Это [создание новых линий метро] — общая задача», — отметил Орлов. Он также обозначил, что «в тему погружены все крупные девелоперы». «Мы исходя из их планов и готовили [новую] концепцию прокладки линий», — подчеркнул мэр. Эту новую концепцию губернатор Евгений Куйвашев, по данным URA.RU, презентовал вице-премьеру Марату Хуснуллину после новогодних праздников. Затем вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в консультации с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.