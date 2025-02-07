07 февраля 2025

Сотрудники МЧС спасли шесть человек на пожаре в Пермском крае

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На месте работали девять человек и четыре единицы техники
На месте работали девять человек и четыре единицы техники Фото:

Во время пожара в селе Леун в Октябрьском городском округе (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дома и сарая. Погибших на пожаре нет, но имеется травмированная женщина. Всего спасены шесть человек», — сказано в сообщении на сайте регионального МЧС. Сообщение о пожаре на улице Школьная поступило 8 февраля в 04:24 по местному времени.

Общая площадь пожара составила 162 квадратных метра. На месте работали девять человек и четыре единицы техники. Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и выясняют причины произошедшего.

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Во время пожара в селе Леун в Октябрьском городском округе (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дома и сарая. Погибших на пожаре нет, но имеется травмированная женщина. Всего спасены шесть человек», — сказано в сообщении на сайте регионального МЧС. Сообщение о пожаре на улице Школьная поступило 8 февраля в 04:24 по местному времени. Общая площадь пожара составила 162 квадратных метра. На месте работали девять человек и четыре единицы техники. Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и выясняют причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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