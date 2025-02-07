Сотрудники МЧС спасли шесть человек на пожаре в Пермском крае

Во время пожара в селе Леун в Октябрьском городском округе (Пермский край) специалисты МЧС России спасли из пожара шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение дома и сарая. Погибших на пожаре нет, но имеется травмированная женщина. Всего спасены шесть человек», — сказано в сообщении на сайте регионального МЧС. Сообщение о пожаре на улице Школьная поступило 8 февраля в 04:24 по местному времени.
Общая площадь пожара составила 162 квадратных метра. На месте работали девять человек и четыре единицы техники. Сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и выясняют причины произошедшего.
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