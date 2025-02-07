Свердловскую область окутает туманом

В Свердловской области ожидается туман на трассах 8 февраля. Об этом сообщил ФКУ «Уралуправтодор» в telegram-каналах дорог в сторону Перми, Челябинска и Тюмени.
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. На территории Свердловской области 8 февраля переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман», — говорится в сообщении.
На трассах 9 и 10 февраля осадков также не ожидается, а температура может подняться до +1 градуса. Также дороги продолжает чистить от гололеда спецтехника в круглосуточном режиме.
Дорожники уточнили, что на 185-196 километре Пермского тракта туман уже есть. Они предупредили водителей о низкой видимости.
Туман опускался на Екатеринбург и Свердловскую область 6 февраля. О нем предупреждали за сутки. С самого утра в столице Урала была плохая видимость. Из-за этого массово переносили рейсы в аэропорту Кольцово, а три самолета не смогли посадить. Кроме того, трассу Екатеринбург — Реж — Алапаевск накрыл густой смог, на место пришлось выезжать сотрудникам Госавтоинспекции. О том, как вести себя при тумане и смоге — в специальном материале URA.RU.
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