Трамп анонсировал «хорошую возможность» завершения СВО

Трамп заявил о новой возможности завершения СВО после переговоров с лидерами
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Трамп заявил, что провел «отличные переговоры» с Путиным и Зеленским 12 февраля
Трамп заявил, что провел «отличные переговоры» с Путиным и Зеленским 12 февраля Фото:
новость из сюжета
Переговоры Путина и Трампа по остановке конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским появилась «хорошая возможность» для завершения специальной военной операции. Об этом он писал в своих соцсетях.

«Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить этот ужасный конфликт!!!» — написал Трамп в Truthsocial. 

Разговор Трампа с российским лидером и украинским главой прошли 12 февраля. Глава Белого дома заявил, что переговоры были весьма продуктивными. В ходе бесед Владимир Путин подчеркнул важность решения корневых проблем украинского кризиса для наступления мира.

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским появилась «хорошая возможность» для завершения специальной военной операции. Об этом он писал в своих соцсетях. «Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить этот ужасный конфликт!!!» — написал Трамп в Truthsocial.  Разговор Трампа с российским лидером и украинским главой прошли 12 февраля. Глава Белого дома заявил, что переговоры были весьма продуктивными. В ходе бесед Владимир Путин подчеркнул важность решения корневых проблем украинского кризиса для наступления мира.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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