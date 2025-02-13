Трамп анонсировал «хорошую возможность» завершения СВО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским появилась «хорошая возможность» для завершения специальной военной операции. Об этом он писал в своих соцсетях.
«Отличные переговоры с Россией и Украиной вчера. Хорошая возможность завершить этот ужасный конфликт!!!» — написал Трамп в Truthsocial.
Разговор Трампа с российским лидером и украинским главой прошли 12 февраля. Глава Белого дома заявил, что переговоры были весьма продуктивными. В ходе бесед Владимир Путин подчеркнул важность решения корневых проблем украинского кризиса для наступления мира.
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