13 февраля 2025

Исполнительница хита «Сигма бой» призналась, что скучает по спокойной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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У исполнительницы хита «Сигма Бой» проблемы с учебой из-за популярности
У исполнительницы хита «Сигма Бой» проблемы с учебой из-за популярности Фото:

Светлана Чертищева, исполнительница хита «Сигма Бой», столкнулась с трудностями в учебе из-за своей популярности. Она рассказала, что из-за частых мероприятий ей пришлось перейти на домашнее обучение и пропускать занятия в музыкальной школе и танцах. 

«На самом деле, сложно. У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — рассказала певица корреспонденту 5-tv.ru

Ранее URA.RU рассказывало, как детская песня  стала мировым хитом и заставила всех говорить о сигма-самцах. За два месяца после релиза в октябре 2024 года, трек «Сигма-бой» вошел в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard, обогнав новинки Кэти Перри и Kesha. Сейчас он удерживает 7-ю строчку и остается популярным, особенно в социальных сетях, где под него снимают танцевальные видео. 

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Светлана Чертищева, исполнительница хита «Сигма Бой», столкнулась с трудностями в учебе из-за своей популярности. Она рассказала, что из-за частых мероприятий ей пришлось перейти на домашнее обучение и пропускать занятия в музыкальной школе и танцах.  «На самом деле, сложно. У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — рассказала певица корреспонденту 5-tv.ru.  Ранее URA.RU рассказывало, как детская песня  стала мировым хитом и заставила всех говорить о сигма-самцах. За два месяца после релиза в октябре 2024 года, трек «Сигма-бой» вошел в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard, обогнав новинки Кэти Перри и Kesha. Сейчас он удерживает 7-ю строчку и остается популярным, особенно в социальных сетях, где под него снимают танцевальные видео. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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