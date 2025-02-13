Исполнительница хита «Сигма бой» призналась, что скучает по спокойной жизни

Светлана Чертищева, исполнительница хита «Сигма Бой», столкнулась с трудностями в учебе из-за своей популярности. Она рассказала, что из-за частых мероприятий ей пришлось перейти на домашнее обучение и пропускать занятия в музыкальной школе и танцах.
«На самом деле, сложно. У меня почти каждый день какие-то мероприятия, приходится пропускать много учебы. Я сейчас перешла на домашнее обучение. У меня помимо обычной школы музыкальная школа и танцы. Мне грустно это все пропускать», — рассказала певица корреспонденту 5-tv.ru.
Ранее URA.RU рассказывало, как детская песня стала мировым хитом и заставила всех говорить о сигма-самцах. За два месяца после релиза в октябре 2024 года, трек «Сигма-бой» вошел в топ-10 мирового танцевального чарта Billboard, обогнав новинки Кэти Перри и Kesha. Сейчас он удерживает 7-ю строчку и остается популярным, особенно в социальных сетях, где под него снимают танцевальные видео.
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