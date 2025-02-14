Скандал с отравлением ртутью в пирожках произошел из-за неразделенной любви

Причиной отравления ртутью в московской пекарне «Мельница» стало соперничество из-за 24-летней коллеги двух мужчин — Дмитрия и Сергея. При этом у них обоих есть супруги. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«И Дмитрию, и Сергею, которые оба женаты, нравилась одна и та же девушка, с которой они вместе работают. В итоге ревность первого стала настолько нестерпимой, что он решил отравить товарища ртутью. Сам тоже прикинулся пострадавшим», — передает telegram-канал.
Ранее появились сообщения, что в НИИ Склифосовского доставили двух граждан с отравлением ртутью. По словам пострадавших, в слойках в пекарне им попались шарики ртути.
Отравленный Сергей в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Мужчина проживает отдельно от своей жены, однако она его регулярно навещает.
Подозрения у следствия возникли после того, как анализы показали отсутствие ртути в организме Дмитрия, а его показания стали противоречивыми. Он также был доставлен в больницу. Туда за ним приехала жена. Данное дело находится на рассмотрении в столичном управлении Следственного комитета.
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