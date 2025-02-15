Автоэксперт назвал неожиданный фактор снижения цен на машины

Ослабление курса доллара после телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом привело к изменению цен на автомобили. Об этом заявил автоэксперт Максим Ракитин. Он подчеркнул, что ключевым фактором формирования цен остается геополитика.
«Снижение мы уже наблюдаем у небольших игроков рынка, в основном у тех, кто занимается параллельным импортом. Это можно судить по их прайс- листам, которые поменялись. <...> Крупные дилерские предприятия немножко медленнее реагируют на все это. Они сейчас наблюдают за тем, насколько эта динамика долгосрочная», — заявил Ракитин в интервью радио Sputnik. Он отметил, что ждать быстрой реакции со стороны крупных дилеров не стоит. По его словам, они осторожно подходят к изменениям ценников, ожидая устойчивости новых экономических условий.
Эксперт также выразил мнение, что будущая динамика цен будет зависеть от политических событий и заявлений на международной арене, таких как Мюнхенская конференция. «Дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от политики. Как, собственно, и произошло после разговора Путина и Трампа <...> Все завязано на геополитику, а в случае с конкретным снижением все зависит от решения конкретного дилерского холдинга или конкретного человека», — заключил Ракитин.
В первые месяцы 2025 года количество импортируемых в Россию иностранных автомобилей сократилось вдвое. Причиной такого снижения стало удвоение запасов автомобилей в предыдущем году в предвидении повышения тарифов на утилизационный сбор.
На сегодня в России находится около 400 тысяч нереализованных автомобилей, при этом прогноз продаж иномарок составляет около 1 млн единиц. Китайские производители уже начали корректировать планы по ввозу авто в страну. Самыми продаваемыми марками за январь 2025 года стали Lada, Haval и Chery.
Несмотря на достаточно высокие цены на автомобили, более трети россиян планируют покупку автомобиля в 2025 году. При этом 15% хотели бы купить машину без пробега, передает RT.
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