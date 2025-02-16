Юрист Хаминский: с весны россияне смогут менять данные о себе через «Госуслуги»

С 1 марта граждане Российской Федерации получат возможность через портал «Госуслуги» корректировать информацию о себе, зарегистрированную в федеральном регистре данных о населении. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский.
«Ранее граждане Российской Федерации могли изменить сведения о себе, содержащиеся в таком регистре, только путем подачи обращения в уполномоченный орган государственной власти. С принятием изменений в закон внести такие изменения можно будет через Единый портал „Госуслуги“, — рассказал юрист в беседе с РИА Новости.
Упрощенный порядок станет действовать благодаря поправкам в федеральный закон «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Эксперт уточнил, что возможность внести корректировки также появится через некоторые региональные порталы с помощью составления соответствующего обращения.
В конце 2024 года президент Владимир Путин расширил список данных, которые будут включены в реестр. Так в него войдет информация о выдаче водительских прав и о дактилоскопической регистрации, пишет «Царьград».
Как ранее сообщало URA.RU, на портале «Госуслуги» будет введена новая функция упрощенной биометрической защиты аккаунтов. Пользователи получат возможность использовать фото для повышения уровня безопасности своего профиля.
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