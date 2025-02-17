17 февраля 2025

Россия расторгла важные договоренности с Украиной

РФ расторгла договор с Киевом о безопасности в Азовском море и проливе в Керчи
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия может больше не соблюдать положения договора о безопасности в Азовском море и Керченском проливе
Россия может больше не соблюдать положения договора о безопасности в Азовском море и Керченском проливе Фото:

Россия расторгла соглашение с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. МИД России должен уведомить Украину о решении.

«Прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в постановлении правительства РФ. Оно опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что договор был подписан в 2012 году. Мишустин поручил министерству иностранных дел России уведомить Киев о принятом решении.

Ранее Украина приняла решение выйти из договора с Россией по контролю над ракетными комплексами. Соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским в 2023 году.

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Россия расторгла соглашение с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. МИД России должен уведомить Украину о решении. «Прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в постановлении правительства РФ. Оно опубликовано на портале официального опубликования правовых актов. Отмечается, что договор был подписан в 2012 году. Мишустин поручил министерству иностранных дел России уведомить Киев о принятом решении. Ранее Украина приняла решение выйти из договора с Россией по контролю над ракетными комплексами. Соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским в 2023 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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