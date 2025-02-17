Россия расторгла важные договоренности с Украиной

Россия расторгла соглашение с Киевом о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. МИД России должен уведомить Украину о решении.
«Прекратить действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе», — говорится в постановлении правительства РФ. Оно опубликовано на портале официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что договор был подписан в 2012 году. Мишустин поручил министерству иностранных дел России уведомить Киев о принятом решении.
Ранее Украина приняла решение выйти из договора с Россией по контролю над ракетными комплексами. Соответствующий документ был подписан президентом страны Владимиром Зеленским в 2023 году.
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