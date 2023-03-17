17 марта 2023

Украина вышла из договора с РФ по контролю за ракетными комплексами

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Владимир Зеленский расторг договор с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами, который был подписан в Ялте в 1993 году. Указ о прекращении действия документа подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Министерству иностранных дел Украины Зеленский поручил передать российской стороне о прекращении действия соглашения.

Договор Украины и России о контроле за стратегическими ракетными комплексами касался урегулирования проблем раздела Черноморского флота бывшего СССР и утилизации ядерного оружия, которое находилось на территории Украины. Также была установлена договоренность между правительствами РФ и Украины об утилизации ядерных боезарядов.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. В феврале Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсацию договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады.

Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России является главным препятствием для наступления мира на Украине.

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Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами, который был подписан в Ялте в 1993 году. Указ о прекращении действия документа подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Министерству иностранных дел Украины Зеленский поручил передать российской стороне о прекращении действия соглашения. Договор Украины и России о контроле за стратегическими ракетными комплексами касался урегулирования проблем раздела Черноморского флота бывшего СССР и утилизации ядерного оружия, которое находилось на территории Украины. Также была установлена договоренность между правительствами РФ и Украины об утилизации ядерных боезарядов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. В феврале Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсацию договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России является главным препятствием для наступления мира на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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