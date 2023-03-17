Украина вышла из договора с РФ по контролю за ракетными комплексами

18 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский расторг договор с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами, который был подписан в Ялте в 1993 году. Указ о прекращении действия документа подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Министерству иностранных дел Украины Зеленский поручил передать российской стороне о прекращении действия соглашения. Договор Украины и России о контроле за стратегическими ракетными комплексами касался урегулирования проблем раздела Черноморского флота бывшего СССР и утилизации ядерного оружия, которое находилось на территории Украины. Также была установлена договоренность между правительствами РФ и Украины об утилизации ядерных боезарядов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. В феврале Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсацию договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России является главным препятствием для наступления мира на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина вышла из договора с Россией о контроле за стратегическими ракетными комплексами, который был подписан в Ялте в 1993 году. Указ о прекращении действия документа подписал президент Украины Владимир Зеленский. «Прекратить действие соглашения между Украиной и Российской Федерацией о порядке осуществления гарантийного и авторского надзора за эксплуатацией стратегических ракетных комплексов стратегических Сил, расположенных на их территориях», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины. Министерству иностранных дел Украины Зеленский поручил передать российской стороне о прекращении действия соглашения. Договор Украины и России о контроле за стратегическими ракетными комплексами касался урегулирования проблем раздела Черноморского флота бывшего СССР и утилизации ядерного оружия, которое находилось на территории Украины. Также была установлена договоренность между правительствами РФ и Украины об утилизации ядерных боезарядов. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По его словам, спецоперация направлена на защиту мирного населения Донбасса. В феврале Верховная рада отказалась сотрудничать с Россией в использовании Азовского моря и Керченского пролива. За денонсацию договоров с российской стороной проголосовало 303 парламентария Рады. Несмотря на готовность РФ к диалогу, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Владимиром Путиным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что указ Владимира Зеленского о «невозможности» ведения переговоров с президентом России является главным препятствием для наступления мира на Украине.