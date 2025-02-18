Какие праздники отмечают 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Среда, 19 февраля, — день, наполненный множеством праздников и памятных дат. Православные христиане чтут память великих святых, в народе отмечают Вукола Телятника, а в России и мире празднуют важные события. Какие традиции и приметы связаны с этим днем, чему он посвящен и как его принято отмечать — в материале URA.RU.
Православный праздник 19 февраля
День памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка
Главный православный праздник, отмечаемый 19 февраля, — это день памяти преподобных Варсонофия Великого и Иоанна Пророка. Эти святые подвижники жили в VI веке в Палестине и были учениками известного аввы Серида.
Преподобный Варсонофий с юных лет избрал путь аскезы и отшельничества. Поселившись недалеко от монастыря аввы Серида, он затворился в келье и провел там более 50 лет в полном безмолвии, лишь изредка принимая своего ученика Иоанна. Варсонофий проводил дни в строгом посте и непрестанной молитве, стяжав своими подвигами благодатные дары прозорливости, чудотворения и духовного рассуждения. К нему обращались за советом и наставлением многие люди, ищущие спасения души.
Иоанн, прозванный Пророком за свой дар предвидения, долгое время был верным учеником и последователем преподобного Варсонофия. После смерти своего наставника он продолжил его дело, давая мудрые советы всем приходящим и помогая им встать на путь исправления жизни. Иоанн обладал глубоким смирением и никогда не превозносился своими духовными дарованиями, но во всем поступал по заповедям Христовым.
Православная Церковь почитает преподобных Варсонофия и Иоанна как великих угодников Божиих, достигших высот духовного совершенства через подвиг поста, молитвы, отречения от мира и служения ближним. Их мудрые наставления и поучения, собранные в книге «Руководство к духовной жизни», стали путеводной звездой для многих поколений христиан.
Народный праздник 19 февраля
Вукол Телятник
В народном календаре восточных славян 19 февраля носит название Вукола Телятника или Жуколы. Этот праздник знаменует начало отела коров и появление на свет первых телят.
Название праздника связано с именем святого Вукола, епископа Смирнского, память которого совершается в этот день. На Руси святого почитали как покровителя домашнего скота, особенно коров и телят.
В этот день крестьяне уделяли особое внимание заботе о коровах: их обильно кормили, в хлевах зажигали лампадки и окуривали помещение дымом чабреца или богородской травы. Считалось, что эти растения защищают животных от болезней и сглаза, а также способствуют хорошим удоям и здоровому приплоду.
Важным обрядом на Вукола Телятника было «моление молока». Из первого после отела удоя варили особую кашу, которую затем крошили коровам. При этом произносились специальные заговоры на плодовитость и сохранность скота.
Вукол Телятник был богат на приметы, связанные с погодой и урожаем. Так, мороз в этот день обещал бурную весну и знойное лето, а капель — добрый урожай хлеба. Выпавший снег сулил хорошие всходы, а вьюга — крепкое здоровье молодняка.
Что можно и нельзя делать 19 февраля 2025
Народная мудрость гласит, что на Вуколу Телятника нужно обязательно посетить храм и поставить свечу за здравие домашнего скота. Также в этот день принято было давать милостыню бедным и угощать их праздничной трапезой.
А вот ссориться, злословить и желать кому-либо зла 19 февраля категорически не рекомендовалось. Считалось, что весь негатив может вернуться бумерангом и навредить самому человеку, а также его хозяйству.
Под запретом была и тяжелая работа: нельзя было копать землю, рубить дрова, стирать и убирать в доме. Зато приветствовались легкие домашние дела, рукоделие, чтение духовной литературы.
Российские праздники 19 февраля
День орнитолога в России
19 февраля в нашей стране отмечается профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь изучению и охране птиц — День орнитолога. Дата эта выбрана неслучайно: именно 19 февраля 1983 года было основано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Сегодня эта организация носит название «Мензбировское орнитологическое общество» в честь выдающегося русского ученого Михаила Александровича Мензбира.
Орнитология как наука оформилась в России во второй половине XIX века. Ее развитие связано с именами таких ученых, как Николай Алексеевич Северцов, Сергей Александрович Бутурлин, Петр Петрович Сушкин, Георгий Петрович Дементьев и многие другие. Благодаря их трудам были заложены основы отечественной орнитологической школы.
Современные орнитологи занимаются не только изучением биологии и экологии птиц, но и активно участвуют в природоохранной деятельности. Они разрабатывают методы защиты редких и исчезающих видов, создают особо охраняемые природные территории, ведут эколого-просветительскую работу.
Одно из важнейших направлений деятельности орнитологов — обеспечение безопасности полетов. Специалисты занимаются проблемами столкновения самолетов с птицами, разрабатывают методы отпугивания пернатых от аэродромов и трасс полета.
День военно-оркестровой службы России
Еще один профессиональный праздник, отмечаемый 19 февраля — День военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Он был учрежден приказом Министра обороны РФ в 2015 году.
Дата 19 февраля выбрана в связи с тем, что в этот день в 1711 году Петр I подписал Указ о введении должности капельмейстера в штате русской армии. Этот документ положил начало организованной системе военно-музыкального дела в России.
Военные оркестры — неотъемлемая часть воинских ритуалов и церемоний. Под звуки маршей проходят парады и смотры войск, встречают высоких гостей, провожают солдат на учения и в бой. Музыка поднимает боевой дух воинов, сплачивает их, воодушевляет на подвиги.
В составе военно-оркестровой службы России сегодня — тысячи талантливых музыкантов и дирижеров. Они не только обеспечивают музыкальное сопровождение мероприятий в войсках, но и ведут большую концертную деятельность, выступая на лучших сценах страны и мира.
Главные военные оркестры страны — Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы, Оркестр штаба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ и другие — хорошо известны как в нашей стране, так и за рубежом. Они достойно представляют высокий уровень отечественной военно-музыкальной культуры.
Международный праздник 19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопитающих
19 февраля во многих странах мира отмечается экологический праздник — Всемирный день защиты морских млекопитающих. Он был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий Международной китобойной комиссии (МКК) на коммерческий промысел китов.
Этот праздник призван привлечь внимание человечества к проблемам сохранения морской фауны и ее разнообразия. Ведь киты, дельфины, морские котики и другие морские млекопитающие играют важнейшую роль в экосистеме Мирового океана, а многие их виды находятся под угрозой исчезновения.
Главные причины сокращения численности морских млекопитающих — это загрязнение океана пластиком и химикатами, шумовое воздействие от судоходства и добычи полезных ископаемых, изменение климата и, конечно, браконьерский промысел.
В День защиты морских млекопитающих по всему миру проводятся акции и мероприятия, направленные на просвещение людей об этих удивительных созданиях, а также на сбор средств для природоохранных проектов.
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