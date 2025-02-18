Боевые товарищи скучают по Жоге и зовут обратно в батальон «Спарта»

18 февраля 2025 в 18:53 Размер текста - 17 +

Артем Жога при каждой возможности приезжает в Донецк Фото: Размик Закарян © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога даже после назначения на высокий пост продолжает общаться с боевыми товарищами. Они постоянно переписываются и зовут его обратно в батальон «Спарта», который он возглавлял. Об этом Жога рассказал, выступая перед студентами на встрече от общества «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «С ребятами я, конечно, поддерживаю отношения. При каждой возможности приезжаю в Донецк, обязательно встречаюсь и с командиром, который раньше был моим заместителем. Решается очень много вопросов разных, в том числе с обеспечением дополнительными гуманитарными плюшками. Делятся боевыми подвигами. Общение с ребятами есть, оно теплое, они скучают и всегда пишут: „Командир, возвращайся“», — поделился Жога. Полпредом Жога стал в начале октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога даже после назначения на высокий пост продолжает общаться с боевыми товарищами. Они постоянно переписываются и зовут его обратно в батальон «Спарта», который он возглавлял. Об этом Жога рассказал, выступая перед студентами на встрече от общества «Знание» в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «С ребятами я, конечно, поддерживаю отношения. При каждой возможности приезжаю в Донецк, обязательно встречаюсь и с командиром, который раньше был моим заместителем. Решается очень много вопросов разных, в том числе с обеспечением дополнительными гуманитарными плюшками. Делятся боевыми подвигами. Общение с ребятами есть, оно теплое, они скучают и всегда пишут: „Командир, возвращайся“», — поделился Жога. Полпредом Жога стал в начале октября. До этого он год возглавлял Народный совет ДНР, а еще ранее командовал батальоном «Спарта», был одним из самых заметных участников первых этапов российской спецоперации на Украине.