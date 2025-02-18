Российские танки произвели фурор на выставке мирового уровня

Стенд России на выставке IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби (ОАЭ), впечатлил представителей других стран. РФ представила 200 наименований продукции, среди которых танк Т-90МС с защитой от дронов, различные модели «Калашниковых», пулеметы и винтовки.
«Выставка в Арабских Эмиратах (IDEX-2025 — прим. URA.RU) — один из крупнейших в мире форумов Россия на выставке представила порядка 200 систем вооружения и военных изделий. И все они пользуются повышенным вниманием гостей выставки», — передают «Известия».
О продукции в виде Т-90МС нижнетагильского «Уралвагонзавода» (УВЗ) рассказал их представитель Александр Тарантин, который подчеркнул, что танк отражал более 20 атак беспилотников без получения критических повреждений. Версия «Прорыв», привезенная «Рособоронэкспортом» (часть госкорпорации «Ростех»), имеет динамическую защиту «Реликт», решетчатые экраны, средства радиоэлектронного противодействия БПЛА. Он защищен от ударных БПЛА, FPV-дронов, ПТУР и РПГ.
На выставке от России иностранцев также интересовали ручной пулемет РПЛ-7 с ленточным питанием, укороченные модификации автоматов Калашникова — АК-12 и АК-15, а также пистолет-пулемет ППК-20. Кроме того, на стендах можно ознакомиться с продукцией компании ORSIS и новой снайперской винтовкой Чукавина.
Ранее URA.RU писало о том, что танк производства УВЗ привезут в Абу-Даби. Его доставляли грузовым самолетом, который выдержал его вес в 48 тонн. Двигатель для версии «Прорыв» собирали на челябинском заводе «ЧТЗ-Уралтрак» (также входит в «Ростех»). Его представители корпорации считают самой технологичной модификацией при выполнении задач на СВО.
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