В правительстве обсуждают уголовную ответственность за дипфейки

В России могут ввести новую меру, по которой использование технологий дипфейков при совершении преступлений будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на форуме по кибербезопасности.
«С коллегами из правоохранительных органов мы обсуждаем, что использование дипфейков станет отягчающим обстоятельством при совершении преступлений. Нам кажется, что это правильно», — сказал министр. Трансляция мероприятия шла в telegram-канале Центробанка России.
Кроме того, Шадаев подчеркнул необходимость разработки отечественных приложений, способных распознавать дипфейки в реальном времени. Это станет важным шагом в борьбе с преступлениями, связанными с использованием поддельных мультимедийных материалов.
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