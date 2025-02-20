20 февраля 2025

Половина челябинцев матерится на работе

© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще остальных мат в разговорах с коллегами используют рабочие и юристы
Чаще остальных мат в разговорах с коллегами используют рабочие и юристы Фото:

Нецензурную брань в речи на рабочих местах допускает почти половина жителей Челябинской области. Как выяснили аналитики платформы HeadHunter, чаще всего это делают рабочие и юристы.

«Результаты опроса показали, что челябинцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами. Воздерживаются от этого только 57%, остальные добавляют ненормативную лексику в свою речь», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter.

Делают это челябинцы в моменты эмоциональных всплесков или же без повода. Среди профессий, наименее склонных к использованию матерной лексики на рабочем месте, выделили финансистов, бухгалтеров и медицинских работников. Из них 58% никогда не используют мат в профессиональной среде.

Несмотря на распространенность нецензурной лексики, большинство работников (69%) считают ее использование на работе неприемлемым. Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет значительно терпимее относится к мату с коллегами по сравнению с более старшим поколением.

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Нецензурную брань в речи на рабочих местах допускает почти половина жителей Челябинской области. Как выяснили аналитики платформы HeadHunter, чаще всего это делают рабочие и юристы. «Результаты опроса показали, что челябинцы довольно часто используют нецензурные выражения в общении с коллегами. Воздерживаются от этого только 57%, остальные добавляют ненормативную лексику в свою речь», — пояснили URA.RU в офисе HeadHunter. Делают это челябинцы в моменты эмоциональных всплесков или же без повода. Среди профессий, наименее склонных к использованию матерной лексики на рабочем месте, выделили финансистов, бухгалтеров и медицинских работников. Из них 58% никогда не используют мат в профессиональной среде. Несмотря на распространенность нецензурной лексики, большинство работников (69%) считают ее использование на работе неприемлемым. Молодежь в возрасте от 18 до 34 лет значительно терпимее относится к мату с коллегами по сравнению с более старшим поколением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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