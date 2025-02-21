В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» рабочие устраняли протечки

На станции метро «Проспект Ветеранов» активно ведутся работы по капитальному ремонту. Особое внимание уделяется устранению водопроявлений, которые были обнаружены на путевых стенах. Об этом сообщает 78.ru.
«В ночь с 20 на 21 февраля бригада из 15 человек занималась устранением водопроявления на путевых стенах — около недели назад там была замечена вода», — пишет 78.ru. Рабочие применили метод бурения железобетонных конструкций, после чего сверлили дыры и заливали их цементным раствором. Этот метод позволяет эффективно заполнять пустоты, где скапливается грунтовая вода.
Специалисты утверждают, что наличие грунтовой воды не представляет непосредственной опасности для конструкций. Однако, если не проводить своевременные ремонтные работы, со временем это может привести к серьезным разрушениям. Заместитель начальника дистанции метрополитена подчеркнул, что гидроизоляционный слой со времени запуска станции потерял свои защитные свойства, что и привело к текущим протечкам. Ремонтные работы запланированы к завершению до мая текущего года.
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