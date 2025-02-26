Экс-замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

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Бочаров в ОАК будет отвечать за гражданское самолетостроение
Бочаров в ОАК будет отвечать за гражданское самолетостроение Фото:

Бывший замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров назначен первым заместителем гендиректора ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация), которое входит в «Ростех». Об этом рассказали в компании.

«Олег Бочаров назначен первым заместителем генерального директора ПАО „ОАК“», — передает сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации «Интерфакс». Бочаров будет отвечать за стратегическое развитие корпорации и реализацию государственных программ, включая гражданское самолетостроение.

Бочаров занимал пост замглавы Минпромторга восемь лет, курируя авиационную и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс. Его уход из министерства обсуждали еще осенью 2024 года на фоне кадровых изменений в авиапроме. Ранее он руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и был депутатом Мосгордумы. Бочаров окончил Московский авиационный институт и Российскую академию государственной службы.

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Бывший замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров назначен первым заместителем гендиректора ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация), которое входит в «Ростех». Об этом рассказали в компании. «Олег Бочаров назначен первым заместителем генерального директора ПАО „ОАК“», — передает сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации «Интерфакс». Бочаров будет отвечать за стратегическое развитие корпорации и реализацию государственных программ, включая гражданское самолетостроение. Бочаров занимал пост замглавы Минпромторга восемь лет, курируя авиационную и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс. Его уход из министерства обсуждали еще осенью 2024 года на фоне кадровых изменений в авиапроме. Ранее он руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и был депутатом Мосгордумы. Бочаров окончил Московский авиационный институт и Российскую академию государственной службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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