Экс-замглавы Минпромторга Бочаров назначен первым замгендиректора ОАК

Бывший замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров назначен первым заместителем гендиректора ПАО «ОАК» (Объединенная авиастроительная корпорация), которое входит в «Ростех». Об этом рассказали в компании.
«Олег Бочаров назначен первым заместителем генерального директора ПАО „ОАК“», — передает сообщение пресс-службы Объединенной авиастроительной корпорации «Интерфакс». Бочаров будет отвечать за стратегическое развитие корпорации и реализацию государственных программ, включая гражданское самолетостроение.
Бочаров занимал пост замглавы Минпромторга восемь лет, курируя авиационную и легкую промышленность, а также лесопромышленный комплекс. Его уход из министерства обсуждали еще осенью 2024 года на фоне кадровых изменений в авиапроме. Ранее он руководил департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы и был депутатом Мосгордумы. Бочаров окончил Московский авиационный институт и Российскую академию государственной службы.
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