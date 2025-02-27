27 февраля 2025

На катке в парке Челябинска отменили часть сеансов катания

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, каток, коньки, фигурное катание
Сеансы в 14:00 и 16:00 28 февраля отменят из-за мероприятия Фото:

В Челябинске катке в парке имени Терешковой 28 февраля отменили два сеанса. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, причиной стало проведение мероприятия.

«Сеансы в 14:00 и 16:00 отменены. Причиной стало проведение мероприятия», — сообщили URA.RU в управлении.

Главные катки Челябинска неоднократно закрывали с начала года. Ранее причиной было аномальное тепло. В последний раз из-за тающего льда закрывался каток в горсаду Пушкина.

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В Челябинске катке в парке имени Терешковой 28 февраля отменили два сеанса. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, причиной стало проведение мероприятия. «Сеансы в 14:00 и 16:00 отменены. Причиной стало проведение мероприятия», — сообщили URA.RU в управлении. Главные катки Челябинска неоднократно закрывали с начала года. Ранее причиной было аномальное тепло. В последний раз из-за тающего льда закрывался каток в горсаду Пушкина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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