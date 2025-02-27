На катке в парке Челябинска отменили часть сеансов катания

Сеансы в 14:00 и 16:00 28 февраля отменят из-за мероприятия
В Челябинске катке в парке имени Терешковой 28 февраля отменили два сеанса. Как сообщили URA.RU в управлении культуры города, причиной стало проведение мероприятия.
«Сеансы в 14:00 и 16:00 отменены. Причиной стало проведение мероприятия», — сообщили URA.RU в управлении.
Главные катки Челябинска неоднократно закрывали с начала года. Ранее причиной было аномальное тепло. В последний раз из-за тающего льда закрывался каток в горсаду Пушкина.
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