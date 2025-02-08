08 февраля 2025

В Челябинске из-за аномального тепла закрывают каток

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за теплой погоды начал таять лед
Из-за теплой погоды начал таять лед Фото:

В Челябинске в связи с установлением неблагоприятных погодных условий каток в Городском саду имени А. С. Пушкина будет закрыт. Об этом заявляют в мэрии.

«Каток в саду имени Пушкина закрывается в 17:00. На тающем льду кататься стало не безопасно», — отмечает telegram-канал «Управление культуры города Челябинска».

О дате открытия катка в администрации города сообщат дополнительно. Катки в парках Терешковой и Гагарина продолжают работать.

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В Челябинске в связи с установлением неблагоприятных погодных условий каток в Городском саду имени А. С. Пушкина будет закрыт. Об этом заявляют в мэрии. «Каток в саду имени Пушкина закрывается в 17:00. На тающем льду кататься стало не безопасно», — отмечает telegram-канал «Управление культуры города Челябинска». О дате открытия катка в администрации города сообщат дополнительно. Катки в парках Терешковой и Гагарина продолжают работать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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