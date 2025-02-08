В Челябинске из-за аномального тепла закрывают каток

Из-за теплой погоды начал таять лед
В Челябинске в связи с установлением неблагоприятных погодных условий каток в Городском саду имени А. С. Пушкина будет закрыт. Об этом заявляют в мэрии.
«Каток в саду имени Пушкина закрывается в 17:00. На тающем льду кататься стало не безопасно», — отмечает telegram-канал «Управление культуры города Челябинска».
О дате открытия катка в администрации города сообщат дополнительно. Катки в парках Терешковой и Гагарина продолжают работать.
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