Бастрыкин назвал ответственных за гибель мирных россиян

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что европейские политики должны отвечать за смерть мирных жителей России, вызванную использованием оружия, поставляемого ВСУ. Он добавил, что с начала СВО территории 34 российских регионов, находящихся за пределами зоны операции, подверглись атакам со стороны Украины.
«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», — сказал он в интервью ТАСС.
В результате атак украинской армии с начала спецоперации погибли 652 мирных жителя, включая 23 детей. Травмы получили 2 980 человек, среди которых 169 детей, сообщил глава СК. По его словам, использовалось западное вооружение, такое как тактические ракетные системы, реактивные системы залпового огня и ствольная артиллерия, а также беспилотные летательные аппараты.
Ранее ВСУ массово атаковали регионы России. Над тремя регионами России за ночь на 25 февраля средства ПВО уничтожили 19 беспилотников Украины. Больше всего было сбито над Брянской областью — 16 дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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