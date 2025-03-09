WSJ: в Киеве перед переговорами с США заявили о желании продолжать конфликт

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На фоне предстоящей встречи в Саудовской Аравии США могут возобновить военную помощь Киеву
На фоне предстоящей встречи в Саудовской Аравии США могут возобновить военную помощь Киеву Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Украина заявила о намерении продолжить боевые действия в преддверии предстоящих переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу» — говорится в материале газеты. Журналисты также предположили, что в контексте предстоящих переговоров возможно возобновление военной поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов.

В Саудовской Аравии 11 марта пройдет первая официальная встреча Киева и США после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Украиной и Россией.

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Украина заявила о намерении продолжить боевые действия в преддверии предстоящих переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal. «Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу» — говорится в материале газеты. Журналисты также предположили, что в контексте предстоящих переговоров возможно возобновление военной поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов. В Саудовской Аравии 11 марта пройдет первая официальная встреча Киева и США после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Украиной и Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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