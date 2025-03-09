WSJ: в Киеве перед переговорами с США заявили о желании продолжать конфликт

Украина заявила о намерении продолжить боевые действия в преддверии предстоящих переговоров с США, которые пройдут в Саудовской Аравии. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.
«Что бы ни случилось, лидеры в Киеве заявили, что Украина продолжит борьбу» — говорится в материале газеты. Журналисты также предположили, что в контексте предстоящих переговоров возможно возобновление военной поддержки Киеву со стороны Соединенных Штатов.
В Саудовской Аравии 11 марта пройдет первая официальная встреча Киева и США после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме. На ней представители двух стран планируют обсудить подготовку к возможным мирным переговорам между Украиной и Россией.
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