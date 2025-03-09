Снегопад спровоцировал аварии и пробки в Челябинске

Мощный снегопад, который обрушился на Челябинск в ночь на понедельник, 10 марта, спровоцировал десяток аварий и пробки. Об этом сообщается в сервисе «Яндекс. Карты».
Огромная пробка образовалась на самой плотине в Челябинске и на выезде на нее со стороны Сосновского района. Причиной затора стало ДТП на Шершневском кольце, указано в данных сервисах «Яндекс. Карты». В Госавтоинспекции Челябинска информацию об аварии подтвердили, подробности уточняются.
Заторы утром 10 марта также фиксируются на проспекте Победы, автодороге «Меридиан», по улице Труда, на Копейском шоссе. В центре Челябинска автомобили также стоят в пробке по проспектам Ленина и Свердловскому, улицам Свободы, Карла Маркса и Труда.
Обновлено в 10:00 по уральскому времени:
Авария около дома №13а по улице Гидрострой произошла в 06:40 утра. Столкнулись автомобили Chevrolet и Mercedes. Машины получили технические повреждения и уехать своим ходом не смогли. Эвакуатор прибыл в 08:20 часов, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекция Челябинска.
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