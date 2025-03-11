«На этаже кровь»: в Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на школьников и сбежал

В Нижнем Новгороде ученик напал с ножом на своих одноклассников. Предварительно, инцидент произошел в школе №117 в Сормовском районе. Об этом сообщают ряд telegram-каналов, ссылаясь на источники. Пресс-служба ГУ МВД России по региону подтверждает информацию, сообщая о двоих раненых. При этом Baza пишет, что напавший на учеников школьник сбежал с места происшествия.
«Двое четвероклассников госпитализированы из школы в Нижнем Новгороде», — передает ведомство. Сообщение передает ТАСС. Спустя время telegram-канал Baza сообщил, что ученик сбежал после того, как он напал на своих одноклассников с ножом.
До этого telegram-канал «Осторожно новости» сообщал, что происшествие случилось на территории школы №117. Очевидцы рассказывают, что все произошло на втором этаже. «Вышли, а на этаже кровь», — рассказала ученица школы. Причины конфликта, который привел к трагическому инциденту, пока остаются неизвестными.
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