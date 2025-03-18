Петербургское УФАС внесло «Реставрацию» в реестр недобросовестных подрядчиков

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) включило компанию «Реставрация» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Решение было вызвано серьезными нарушениями в выполнении договорных обязательств перед некоммерческой организацией «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
«Санкт-Петербургское УФАС защитило права жителей многоквартирных домов от недобросовестного подрядчика. Санкт-Петербургское УФАС посчитало действия компании „Реставрация“ недобросовестными и включило сведения о подрядчике в реестр недобросовестных подрядных организаций», — сообщила пресс-служба ведомства журналистам ТАСС. Ответственность подрядчика заключалась в оценке технического состояния и разработке проектной документации для капитального ремонта, включая модернизацию лифтов.
Действия компании «Реставрация» привели к значительным задержкам в выполнении работ, что негативно сказалось на жителях многоквартирных домов, ожидавших улучшения условий проживания. Просрочка по некоторым объектам достигла 428 дней. В связи с множественными нарушениями и неисполнением обязательств, заказчик был вынужден расторгнуть контракт с подрядчиком.
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