Свердловского депутата, предложившего «отрезать хрен» виновникам абортов, пугают Бастрыкиным

Депутату свердловского заксобрания Вячеславу Вегнеру, предложившему ампутировать половой орган виновникам абортов, пригрозили заявлением в Следственный комитет России на имя главы ведомства Александра Бастрыкина. Дискуссия развернулась на странице Вегнера в соцсети «ВКонтакте».
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину. Если он ее подтолкнул, она сделала аборт, давайте, вернемся к нему и отрежем ему хрен! Это его зона ответственности, когда ты залезаешь на нее — ты должен думать, что от этого рождаются дети, это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — сказал ранее Вегнер в эфире ОТВ. Заявление прогремело на всю страну.
Некоторые комментаторы предложили Вегнеру извиниться. «Вячеслав Михайлович, в нашей стране есть мужчина и есть женщина. Если вы лично считаете себя мужиком, то не надо нас всех остальных равнять по себе. Надеюсь, центральный аппарат партии „Единая Россия“ поддерживает ваше предложение об ампутации члена мужчинам. Мужицкий мужик Вячеслав Михайлович, извинитесь перед мужчинам, а не оправдывайтесь как женоподобное бесхребетное существо», — написал Валентин Веремчук. «Пока не поздно и Бастрыкин не подключился», — добавил Андрей Ахременко. «Что ж вы все на Бастрыкина-то сваливаете? Что ж вы все и всех им пугаете?» — ответил Вегнер.
«А не [статья] 282 [УК РФ] ли это?» — поинтересовался тот же Ахременко. «Думаю, что надо вам написать заявление. Должны ответить», — отреагировал депутат.
Ему также предложили «отрезать себе все, чем природа по недоразумению наградила». «Так я женщин на аборт не гнал и вины за собой не чувствую. Да и семья многодетная. Поэтому мимо, дружище», — заявил Вегнер.
Еще ему указали, что процесс зачатия ребенка «полностью контролирует женщина». «Я вас понял, женщина во всем виновата, и только она решает, быть или не быть новой жизни. А мужчина — это телок на веревочке в современной жизни. Я в деревне рос и воспитывался, там роль мужчины мне по-другому объясняли», — убежден Вегнер.
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