В Санкт-Петербурге разбился рабочий

Мужчина не был обеспечен страховочной привязью (архивное фото)
В Санкт-Петербурге произошла трагедия, в результате которой погиб рабочий. По информации источника, мужчина упал с 23-го этажа здания во время установки фасадных конструкций.
«...мужчина не был обеспечен страховочной привязью. Предварительно, работник не обладал квалификацией для выполнения работ на высоте», — передает слова источника РЕН-ТВ. Уточняется, что сотрудники региональной госинспекции по труду и сотрудники Следственного комитета уже начали проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.