В Санкт-Петербурге разбился рабочий

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Мужчина не был обеспечен страховочной привязью (архивное фото)
Мужчина не был обеспечен страховочной привязью (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге произошла трагедия, в результате которой погиб рабочий. По информации источника, мужчина упал с 23-го этажа здания во время установки фасадных конструкций.

«...мужчина не был обеспечен страховочной привязью. Предварительно, работник не обладал квалификацией для выполнения работ на высоте», — передает слова источника РЕН-ТВ.  Уточняется, что сотрудники региональной госинспекции по труду и сотрудники Следственного комитета уже начали проверку. 

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В Санкт-Петербурге произошла трагедия, в результате которой погиб рабочий. По информации источника, мужчина упал с 23-го этажа здания во время установки фасадных конструкций. «...мужчина не был обеспечен страховочной привязью. Предварительно, работник не обладал квалификацией для выполнения работ на высоте», — передает слова источника РЕН-ТВ.  Уточняется, что сотрудники региональной госинспекции по труду и сотрудники Следственного комитета уже начали проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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