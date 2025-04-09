Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила факт выдворения российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) со съемочной площадки сериала «Склиф». Об этом она рассказала в ответ на запрос журналистов.
«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — отметила Канделаки в разговоре со Starhit. По словам гендиректора канала, это было сложное, но необходимое решение.
Ранее telegram-канал Mash сообщил, что российскую актрису Кристину Асмус удалили с съемочной площадки телесериала «Склиф». Причиной стали многократные нарушения графика съемок актрисой, а также ее конфликты с членами съемочной группы. Хотя съемки еще не были завершены, Асмус была отстранена от работы из-за создания ею напряженной и токсичной атмосферы.
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