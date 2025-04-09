«Ее поведение сделало работу невозможной»: Канделаки подтвердила, что Асмус выставили со съемочной площадки

Канделаки подтвердила, что Кристину Асмус выставили со съемок сериала «Склиф»
© Служба новостей «URA.RU»
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Асмус выгнали со съемок сериала
Асмус выгнали со съемок сериала Фото:

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила факт выдворения российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) со съемочной площадки сериала «Склиф». Об этом она рассказала в ответ на запрос журналистов.

«Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — отметила Канделаки в разговоре со Starhit. По словам гендиректора канала, это было сложное, но необходимое решение.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что российскую актрису Кристину Асмус удалили с съемочной площадки телесериала «Склиф». Причиной стали многократные нарушения графика съемок актрисой, а также ее конфликты с членами съемочной группы. Хотя съемки еще не были завершены, Асмус была отстранена от работы из-за создания ею напряженной и токсичной атмосферы.

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Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки подтвердила факт выдворения российской актрисы Кристины Асмус (настоящее имя — Кристина Мясникова) со съемочной площадки сериала «Склиф». Об этом она рассказала в ответ на запрос журналистов. «Да, могу подтвердить информацию, которая уже появилась в Сети. И нам искренне жаль, потому что проект получается сильным и амбициозным. Но, к сожалению, определенное поведение Кристины сделало дальнейшую работу невозможной», — отметила Канделаки в разговоре со Starhit. По словам гендиректора канала, это было сложное, но необходимое решение. Ранее telegram-канал Mash сообщил, что российскую актрису Кристину Асмус удалили с съемочной площадки телесериала «Склиф». Причиной стали многократные нарушения графика съемок актрисой, а также ее конфликты с членами съемочной группы. Хотя съемки еще не были завершены, Асмус была отстранена от работы из-за создания ею напряженной и токсичной атмосферы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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