11 апреля 2025

Актер Белый*, сбежавший из России, собирает деньги для ВСУ

Актер Анатолий Белый* стал собирать деньги для ВСУ на концертах в Израиле
© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолий Белый* после начала СВО перебрался в Израиль
Анатолий Белый* после начала СВО перебрался в Израиль Фото:

Уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) начал участвовать в концертах в Израиле с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует якобы волонтерская организация «Общее дело», на которых Белый выступает с чтением стихов.

По данным «Абзаца», известный актер выступает на сцене, исполняя стихи и прозу. В дополнение к этому, организаторы предстоящего концерта заявляют, что это событие станет «незабываемым и уникальным», благодаря сочетанию культурных традиций Украины, Израиля и Европы.

Тем не менее реакция общественности на участие Белого в подобных мероприятиях оказалась скептической. Пользователи социальных сетей обвинили актера в предательстве, пожелав ему как можно скорее отправиться на фронт.

Минюст РФ признал актера Анатолия Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Артист, который снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ», уехал из России после начала специальной военной операции на Украине и уволился из МХТ им. Чехова. В настоящее время он проживает в Израиле.

*Актер Анатолий Белый признан Минюстом РФ иностранным агентом 

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Уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) начал участвовать в концертах в Израиле с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует якобы волонтерская организация «Общее дело», на которых Белый выступает с чтением стихов. По данным «Абзаца», известный актер выступает на сцене, исполняя стихи и прозу. В дополнение к этому, организаторы предстоящего концерта заявляют, что это событие станет «незабываемым и уникальным», благодаря сочетанию культурных традиций Украины, Израиля и Европы. Тем не менее реакция общественности на участие Белого в подобных мероприятиях оказалась скептической. Пользователи социальных сетей обвинили актера в предательстве, пожелав ему как можно скорее отправиться на фронт. Минюст РФ признал актера Анатолия Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Артист, который снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ», уехал из России после начала специальной военной операции на Украине и уволился из МХТ им. Чехова. В настоящее время он проживает в Израиле. *Актер Анатолий Белый признан Минюстом РФ иностранным агентом 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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