Актер Белый*, сбежавший из России, собирает деньги для ВСУ

Уехавший из России актер Анатолий Белый (признан в РФ иноагентом) начал участвовать в концертах в Израиле с целью сбора средств для Вооруженных сил Украины. Мероприятия организует якобы волонтерская организация «Общее дело», на которых Белый выступает с чтением стихов.
По данным «Абзаца», известный актер выступает на сцене, исполняя стихи и прозу. В дополнение к этому, организаторы предстоящего концерта заявляют, что это событие станет «незабываемым и уникальным», благодаря сочетанию культурных традиций Украины, Израиля и Европы.
Тем не менее реакция общественности на участие Белого в подобных мероприятиях оказалась скептической. Пользователи социальных сетей обвинили актера в предательстве, пожелав ему как можно скорее отправиться на фронт.
Минюст РФ признал актера Анатолия Белого иностранным агентом 15 декабря 2023 года. Артист, который снимался в сериалах «Бригада», «Волкодав» и фильмах «О чем еще говорят мужчины», «Универ», уехал из России после начала специальной военной операции на Украине и уволился из МХТ им. Чехова. В настоящее время он проживает в Израиле.
*Актер Анатолий Белый признан Минюстом РФ иностранным агентом
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