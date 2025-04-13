Песков и Навка исполнили танец на льду под песню «А он мне нравится»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принял участие в ледовом представлении «Больше, чем шоу» своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.
На опубликованных кадрах видно, как Песков подъезжает на коньках к Навке, держа в руках букет красных роз. Присутствующие на мероприятии зрители встречают его аплодисментами. Пресс-секретарь исполнил танец с супругой под композицию «А он мне нравится».
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