Песков встал на коньки ради Навки. Видео

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Песков и Навка исполнили танец на льду под песню «А он мне нравится»
Песков и Навка исполнили танец на льду под песню «А он мне нравится» Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принял участие в ледовом представлении «Больше, чем шоу» своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости. 

На опубликованных кадрах видно, как Песков подъезжает на коньках к Навке, держа в руках букет красных роз. Присутствующие на мероприятии зрители встречают его аплодисментами. Пресс-секретарь исполнил танец с супругой под композицию «А он мне нравится».

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков принял участие в ледовом представлении «Больше, чем шоу» своей жены, олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Об этом сообщает РИА Новости.  На опубликованных кадрах видно, как Песков подъезжает на коньках к Навке, держа в руках букет красных роз. Присутствующие на мероприятии зрители встречают его аплодисментами. Пресс-секретарь исполнил танец с супругой под композицию «А он мне нравится».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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