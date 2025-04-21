Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва. Об этом российский лидер сообщил на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ. Детали и подробности разговора двух лидеров пока неизвестны.
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