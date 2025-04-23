Пермский фонд помог именному танковому батальону в зоне СВО

Фонд Добровольцы Донбасса предал пермскому танковому батальону генератор
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Танковый батальон «Молот» был сформирован в 2022 году (архивное фото)
Танковый батальон «Молот» был сформирован в 2022 году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермский танковый батальон «Молот», который выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Получил помощь от земляков. Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» передал военнослужащим дизель-генератор и расходные материалы. Видео опубликовано в группе благотворительной организации в соцсети «ВКонтакте».

«В пермский танковый батальон „Молот“ доставлен дизельный генератор. Новое оборудование позволит обеспечить бесперебойное питание критически важных систем, в том числе связи», — рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса». В свою очередь военнослужащие, получившие технику, поблагодарили своих земляков за помощь. «Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают участникам специальной военной операции», — обратился боец к участникам Фонда.

В 2024 году в фонд «Добровольцы Донбасса» поступило более 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи, продукты питания и многое другое.

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Пермский танковый батальон «Молот», который выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Получил помощь от земляков. Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» передал военнослужащим дизель-генератор и расходные материалы. Видео опубликовано в группе благотворительной организации в соцсети «ВКонтакте». «В пермский танковый батальон „Молот“ доставлен дизельный генератор. Новое оборудование позволит обеспечить бесперебойное питание критически важных систем, в том числе связи», — рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса». В свою очередь военнослужащие, получившие технику, поблагодарили своих земляков за помощь. «Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают участникам специальной военной операции», — обратился боец к участникам Фонда. В 2024 году в фонд «Добровольцы Донбасса» поступило более 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи, продукты питания и многое другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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