Пермский фонд помог именному танковому батальону в зоне СВО

Пермский танковый батальон «Молот», который выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Получил помощь от земляков. Благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» передал военнослужащим дизель-генератор и расходные материалы. Видео опубликовано в группе благотворительной организации в соцсети «ВКонтакте».
«В пермский танковый батальон „Молот“ доставлен дизельный генератор. Новое оборудование позволит обеспечить бесперебойное питание критически важных систем, в том числе связи», — рассказали в фонде «Добровольцы Донбасса». В свою очередь военнослужащие, получившие технику, поблагодарили своих земляков за помощь. «Спасибо всем неравнодушным людям, которые помогают участникам специальной военной операции», — обратился боец к участникам Фонда.
В 2024 году в фонд «Добровольцы Донбасса» поступило более 46 млн рублей в виде пожертвований от физических и юридических лиц. Денежные средства позволили закупить для участников спецоперации технику, средства защиты, медикаменты, вещи, продукты питания и многое другое.
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